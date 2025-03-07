Глава Медиалиги Осипов получил благодарность от Путина за активную просветительскую деятельность
Николай Осипов получил благодарственное письмо за подписью Владимира Путина.
Фото и видео с благодарственным письмом за активную просветительскую деятельность выложила супруга Осипова Алина Исмаилова.
«Господи, хоть кто-то в нашей семье умный. Муж, горжусь», – подписала фотографии Исмаилова.
В 2024 году президент Winline Медиалиги стал победителем премии «Знание» в номинации «За вклад в просвещение в сфере «Спорт и ЗОЖ».
Премия «Знание» была учреждена в 2021 году. Ее вручают по итогам всероссийского конкурса, целью которого является выявление и признание достижений деятелей просвещения, повышение значимости и престижа просветительской деятельности в РФ.
Видео: соцсети Алины Исмаиловой
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: инстаграм Алины Исмаиловой
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