Анна Щербакова исполнит главную роль в шоу Евгения Плющенко «Белоснежка»

Анна Щербакова исполнит главную роль в новогоднем шоу Плющенко «Белоснежка».

«Друзья, мы объявляем нашу первую волшебную новогоднюю премьеру – ледовую сказку с балетом – «Белоснежку» на ВТБ Арена.

В главной роли действующая олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы – Анна Щербакова . Мы готовим для вас волшебство на сцене, в воздухе и на льду.

Более чем уверен, что такой Аню вы еще не видели», – написал Евгений Плющенко в соцсети.

Также в шоу примет участие чемпион России в мужском одиночном катании Владислав Дикиджи .