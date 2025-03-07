Анна Щербакова исполнит главную роль в шоу Евгения Плющенко «Белоснежка»
Анна Щербакова исполнит главную роль в новогоднем шоу Плющенко «Белоснежка».
«Друзья, мы объявляем нашу первую волшебную новогоднюю премьеру – ледовую сказку с балетом – «Белоснежку» на ВТБ Арена.
В главной роли действующая олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы – Анна Щербакова. Мы готовим для вас волшебство на сцене, в воздухе и на льду.
Более чем уверен, что такой Аню вы еще не видели», – написал Евгений Плющенко в соцсети.
Также в шоу примет участие чемпион России в мужском одиночном катании Владислав Дикиджи.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Плющенко
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