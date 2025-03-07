Польский клуб «Сувалки» снялся с волейбольного турнира в Дубае из-за участия команд из России

Польский клуб «Сувалки» снялся с турнира в ОАЭ из-за участия команд из России.

С 12 по 20 марта в Дубае пройдет международный волейбольный турнир NAS Sports Tournament. В нем примут участие московское «Динамо » и «Нова».

«Решающим фактором, повлиявшим на отказ, стала информация об участии в турнире двух клубов, представляющих Российскую Федерацию.

После консультаций с нашими партнерами – Федерацией волейбола Польши и Польской волейбольной лигой – мы поддержали позицию польского волейбольного сообщества, которая предполагает не соревноваться с российскими командами.

Наше решение является выражением солидарности и последовательной приверженности принципам, принятым польским волейболом на клубном и представительском уровне», – говорится в пресс-релизе клуба.