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Польский клуб «Сувалки» снялся с волейбольного турнира в Дубае из-за участия команд из России

Польский клуб «Сувалки» снялся с турнира в ОАЭ из-за участия команд из России.

С 12 по 20 марта в Дубае пройдет международный волейбольный турнир NAS Sports Tournament. В нем примут участие московское «Динамо» и «Нова».

«Решающим фактором, повлиявшим на отказ, стала информация об участии в турнире двух клубов, представляющих Российскую Федерацию.

После консультаций с нашими партнерами – Федерацией волейбола Польши и Польской волейбольной лигой – мы поддержали позицию польского волейбольного сообщества, которая предполагает не соревноваться с российскими командами.

Наше решение является выражением солидарности и последовательной приверженности принципам, принятым польским волейболом на клубном и представительском уровне», – говорится в пресс-релизе клуба.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: сайт ВК «Сувалки»
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Федерация волейбола Польши
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