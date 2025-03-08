Барбашев забросил 19-ю шайбу в сезоне в матче против «Питтсбурга». У него 41 очко и «+19» в 52 играх
Иван Барбашев забросил 19-ю шайбу в сезоне в матче с «Питтсбургом».
Форвард «Вегаса» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Пингвинс» (4:0).
На счету 29-летнего россиянина 41 (19+22) очко в 52 играх в сезоне при полезности «+19».
Сегодня Барбашев (15:11, 1:44 – в большинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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