Барбашев забросил 19-ю шайбу в сезоне в матче против «Питтсбурга». У него 41 очко и «+19» в 52 играх

Иван Барбашев забросил 19-ю шайбу в сезоне в матче с «Питтсбургом».

Форвард «Вегаса » отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Пингвинс» (4:0).

На счету 29-летнего россиянина 41 (19+22) очко в 52 играх в сезоне при полезности «+19».

Сегодня Барбашев (15:11, 1:44 – в большинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ и допустил 1 потерю.