Самсонов сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 22 броска «Питтсбурга». Победа – 15-я в 25 играх в сезоне
Илья Самсонов сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 22 броска «Питтсбурга».
Вратарь «Вегаса» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Пингвинс» (4:0). Его признали первой звездой встречи.
В 25 играх в текущем сезоне на счету 28-летнего россиянина 15 побед при 89,1% сэйвов и коэффициенте надежности 2,80.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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