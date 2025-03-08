Самсонов сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 22 броска «Питтсбурга». Победа – 15-я в 25 играх в сезоне

Илья Самсонов сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 22 броска «Питтсбурга».

Вратарь «Вегаса » вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Пингвинс» (4:0). Его признали первой звездой встречи.

В 25 играх в текущем сезоне на счету 28-летнего россиянина 15 побед при 89,1% сэйвов и коэффициенте надежности 2,80.