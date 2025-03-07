У Кордобы первый гол за 4 месяца – «Пари НН». Джон 6 матчей не забивал за «Краснодар» и Колумбию

Джон Кордоба прервал безголевую серию.

Нападающий «Краснодара» поразил ворота «Пари НН » на 75-й минуте игры 20-го тура Мир РПЛ .

31-летнему колумбийцу не удавалось забить за клуб и сборную на протяжении шести игр – с начала ноября.

Сегодняшний гол стал для Кордобы 9-м в текущем чемпионате России. Джон делит третью строчку в списке бомбардиров лиги с Мирлиндом Даку из «Рубина».

Подробно со статистикой игрока «Краснодара » можно ознакомиться здесь .