«Милан» не проигрывает 13 матчей – с августа. Команда Аллегри не пропустила в 9 из них

«Милан» не проигрывает с августа.

«Милан» продлил серию без поражений до 13 матчей.

Команда Массимилиано Аллегри победила «Лацио» (1:0) в 13-м туре Серии А. Главный тренер «россонери» был удален в конце игры за споры с судьей.

В последний – и единственный в этом сезоне – раз «Милан» проигрывал 23 августа. Тогда «Кремонезе» выиграл со счетом 2:1.

С тех пор миланцы одержали девять побед и четырежды сыграли вничью. В девяти из тринадцати матчей команда не пропустила.

4 декабря «Милан» и «Лацио» встретятся вновь, на этот раз в Кубке Италии.