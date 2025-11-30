«Милан» не проигрывает 13 матчей – с августа. Команда Аллегри не пропустила в 9 из них
«Милан» не проигрывает с августа.
«Милан» продлил серию без поражений до 13 матчей.
Команда Массимилиано Аллегри победила «Лацио» (1:0) в 13-м туре Серии А. Главный тренер «россонери» был удален в конце игры за споры с судьей.
В последний – и единственный в этом сезоне – раз «Милан» проигрывал 23 августа. Тогда «Кремонезе» выиграл со счетом 2:1.
С тех пор миланцы одержали девять побед и четырежды сыграли вничью. В девяти из тринадцати матчей команда не пропустила.
4 декабря «Милан» и «Лацио» встретятся вновь, на этот раз в Кубке Италии.
Александр Суряев
Источник: Спортс”
