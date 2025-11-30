  • Спортс
  • Кубок МЛС. 1/2 финала. Ассист Месси и хет-трик Альенде помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Сити», «Ванкувер» Мюллера обыграл «Сан-Диего»
Кубок МЛС. 1/2 финала. Ассист Месси и хет-трик Альенде помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Сити», «Ванкувер» Мюллера обыграл «Сан-Диего»

В Кубке МЛС прошли матчи 1/2 финала.

В ночь на воскресенье «Интер Майами» разгромил «Нью-Йорк Сити» (5:1) в 1/2 финала Кубка МЛС. На счету форварда флоридцев Лионеля Месси голевая передача, Тадео Альенде сделал хет-трик, Жорди Альба отдал два ассиста.

В другом полуфинале «Ванкувер Уайткэпс»  победил в гостях «Сан-Диего» (3:1). Хавбек канадского клуба Томас Мюллер был заменен на 61-й минуте.

Кубок МЛС

1/2 финала

МЛС. MLS Cup - Conference Finals
29 ноября 23:00, Chase Stadium
Интер Майами
Завершен
5 - 1
Нью-Йорк Сити
Матч окончен
90’
+1’
Моралес   Seymour Garfield-Reid
  Альенде
89’
Брайт
87’
  Сеговия
83’
Mateo Silvetti   Суарес
82’
73’
Хаак
Родригес   Сеговия
72’
Родригес
70’
  Mateo Silvetti
67’
65’
O'Toole
60’
Axel Agustín Ojeda   Julián Fernández
Аллен   Брайт
57’
Вейгандт   Фрэй
57’
46’
Jonathan Shore   Вольф
2тайм
Перерыв
37’
  Хаак
Аллен
33’
31’
Фернандес Меркау
  Альенде
23’
Вейгандт
22’
20’
Моралес
  Альенде
14’
Интер Майами
Риос, Альба, Аллен, Фалькон, Вейгандт, Де Поль, Бускетс, Родригес, Mateo Silvetti, Месси, Альенде
Запасные: Лухан, Обандо, Устари, Авилес, Сеговия, Пико, Суарес, Фрэй, Брайт
1тайм
Нью-Йорк Сити:
Фриз, Раул Густаво, Тиаго Мартинс, Грэй, Хаак, O'Toole, О`Нил, Jonathan Shore, Axel Agustín Ojeda, Моралес, Фернандес Меркау
Запасные: Иленич, Maxwell Murray, Máximo Augusto Carrizo Ballesteros, Nico Cavallo, Seymour Garfield-Reid, Танасиевич, Romero Keubler, Julián Fernández, Вольф
Подробнее
МЛС. MLS Cup - Conference Finals
30 ноября 02:00, Snapdragon Stadium
Сан-Диего
Завершен
1 - 3
Ванкувер Уайткэпс
Матч окончен
89’
Кубас   Jeevan Singh Badwal
89’
Ахмед   Нелсон
88’
Édier Ocampo Vidal   Giuseppe Bovalina
Пеллегрино   Duran Michael Ferree
81’
Сисниега
79’
Лосано
75’
74’
Сабби   Кабрера
Валакари   Ингвартсен
71’
Manu Duah
67’
61’
Мюллер   Голд
  Лосано
60’
59’
Кубас
Бэрд   Лосано
46’
Pilcher   Негри
46’
Годой   Де Ла Торре
46’
2тайм
Перерыв
45’
+2’
  Уайт
Валакари
27’
11’
  Сисниега
8’
  Уайт
5’
Édier Ocampo Vidal
Сан-Диего
Сисниега, Luca Dylan Bombino, Маквей, Pilcher, Manu Duah, Валакари, Тверсков, Годой, Дрейер, Пеллегрино, Бэрд
Запасные: Duran Michael Ferree, Макнейр, Васкес, Негри, Де Ла Торре, Ингвартсен, Майтен, Pedro José Soma, Лосано
1тайм
Ванкувер Уайткэпс:
Такаока, Tate Johnson, Лаборда, Édier Ocampo Vidal, Присо-Мбонге, Кубас, Берхалтер, Ахмед, Мюллер, Сабби, Уайт
Запасные: Giuseppe Bovalina, Голд, Нелсон, Пюпе, Кабрера, Rayan Elloumi, Ngando Mbende, Jeevan Singh Badwal, Boehmer
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика МЛС

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
