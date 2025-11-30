Кубок МЛС. 1/2 финала. Ассист Месси и хет-трик Альенде помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Сити», «Ванкувер» Мюллера обыграл «Сан-Диего»

В Кубке МЛС прошли матчи 1/2 финала.

В ночь на воскресенье «Интер Майами » разгромил «Нью-Йорк Сити » (5:1) в 1/2 финала Кубка МЛС. На счету форварда флоридцев Лионеля Месси голевая передача, Тадео Альенде сделал хет-трик, Жорди Альба отдал два ассиста.

В другом полуфинале «Ванкувер Уайткэпс » победил в гостях «Сан-Диего » (3:1). Хавбек канадского клуба Томас Мюллер был заменен на 61-й минуте.

Кубок МЛС

1/2 финала

МЛС. MLS Cup - Conference Finals 30 ноября 02:00, Snapdragon Stadium Сан-Диего Завершен 1 - 3 Ванкувер Уайткэпс Матч окончен 89’ Кубас Jeevan Singh Badwal 89’ Ахмед Нелсон 88’ Édier Ocampo Vidal Giuseppe Bovalina Пеллегрино Duran Michael Ferree 81’ Сисниега 79’ Лосано 75’ 74’ Сабби Кабрера Валакари Ингвартсен 71’ Manu Duah 67’ 61’ Мюллер Голд Лосано

60’ 59’ Кубас Бэрд Лосано 46’ Pilcher Негри 46’ Годой Де Ла Торре 46’ 2 тайм Перерыв 45’ +2’ Уайт

Валакари 27’ 11’ Сисниега

8’ Уайт

5’ Édier Ocampo Vidal Сан-Диего Сисниега, Luca Dylan Bombino, Маквей, Pilcher, Manu Duah, Валакари, Тверсков, Годой, Дрейер, Пеллегрино, Бэрд Запасные: Duran Michael Ferree, Макнейр, Васкес, Негри, Де Ла Торре, Ингвартсен, Майтен, Pedro José Soma, Лосано 1 тайм Ванкувер Уайткэпс: Такаока, Tate Johnson, Лаборда, Édier Ocampo Vidal, Присо-Мбонге, Кубас, Берхалтер, Ахмед, Мюллер, Сабби, Уайт Запасные: Giuseppe Bovalina, Голд, Нелсон, Пюпе, Кабрера, Rayan Elloumi, Ngando Mbende, Jeevan Singh Badwal, Boehmer

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика МЛС