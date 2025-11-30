Матч окончен
Кубок МЛС. 1/2 финала. Ассист Месси и хет-трик Альенде помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Сити», «Ванкувер» Мюллера обыграл «Сан-Диего»
В Кубке МЛС прошли матчи 1/2 финала.
В ночь на воскресенье «Интер Майами» разгромил «Нью-Йорк Сити» (5:1) в 1/2 финала Кубка МЛС. На счету форварда флоридцев Лионеля Месси голевая передача, Тадео Альенде сделал хет-трик, Жорди Альба отдал два ассиста.
В другом полуфинале «Ванкувер Уайткэпс» победил в гостях «Сан-Диего» (3:1). Хавбек канадского клуба Томас Мюллер был заменен на 61-й минуте.
Кубок МЛС
1/2 финала
МЛС. MLS Cup - Conference Finals
29 ноября 23:00, Chase Stadium
Завершен
5 - 1
МЛС. MLS Cup - Conference Finals
30 ноября 02:00, Snapdragon Stadium
Завершен
1 - 3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
