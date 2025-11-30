Канчельскис о победе «Балтики» в меньшинстве: «Выиграли за счет характера, самоотдачи. «Спартак» был расслабленным и получил по заслугам»

Канчельскис: «Спартак» был расслабленным, «Балтика» победила за счет характера.

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о победе «Балтики» над «Спартаком » (1:0). Калининградцы играли в меньшинстве с 30-й минуты после удаления Ираклия Манелова.

– Можно поздравить «Балтику». Молодцы! Дважды по ходу чемпионата обыграли «Спартак».

– За счет чего «Балтика» сегодня в меньшинстве оказалась сильнее красно‑белых?

– За счет характера, самоотдачи, желания. У меня тоже были такие матчи с «Манчестер Юнайтед» – вдесятером обыгрывали «Чарльтон», «Атлетик». В составе «Эвертона» тоже такие матчи были. Это все характер, желание, концентрация, борьба на каждом участке поля. Интересно было.

«Спартак», конечно, был расслабленным: вот, сейчас мы победим, все легко будет. Получили по заслугам, – сказал Канчельскис.