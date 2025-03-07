Депутат Свищев о возможном суде против Абрамовича: «Выглядит как профессиональный «кидок». Его вынудили продать «Челси», теперь пытаются прикарманить деньги – это воровство»

Дмитрий Свищев высказался о возможном суде против Романа Абрамовича в Англии.

Ранее The Guardian сообщила, что министры Великобритании готовятся подать в суд на Абрамовича в попытке высвободить замороженные от продажи «Челси » деньги для помощи Украине. Средства, общая сумма которых сейчас оценивается в 2,7 миллиарда фунтов, заморожены на специальном счете.

«Властям Великобритании будет непросто в этом деле, легкой прогулки им ждать не стоит. Роман Абрамович обладает огромным опытом работы с правительствами разных стран, а также с международными организациями. Он использует все свои ресурсы, чтобы добиться справедливости.

Со стороны властей Великобритании все это выглядит как профессиональный «кидок». Абрамович взял команду не в самом лучшем виде, вложил огромные средства, выиграл немало трофеев.

Его вынудили продать «Челси», но деньги он так и не получил. А теперь их пытаются прикарманить, это попросту воровство. Но так просто Абрамович не сдастся и не должен», – сказал депутат Госдумы Свищев.