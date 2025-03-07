«Локомотив» – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 20:15

«Локомотив» примет «Ахмат» в 20-м туре Мир РПЛ.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:15 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ