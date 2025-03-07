Роналду забил 926-й гол в карьере – «Аль-Шабабу»
Криштиану Роналду достиг отметки в 926 голов в профессиональной карьере.
Нападающий «Аль-Насра» вывел свою команду вперед в матче с «Аль-Шабабом» в 24-м туре чемпионата Саудовской Аравии, точно пробив под перекладину с угла вратарской площади.
Португалец в течение карьеры отметился 791 голом на клубном уровне и 135 в составе сборной.
Подробно со статистикой 40-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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