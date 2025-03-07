Роналду забил 926-й гол в карьере – «Аль-Шабабу»

Криштиану Роналду достиг отметки в 926 голов в профессиональной карьере.

Нападающий «Аль-Насра » вывел свою команду вперед в матче с «Аль-Шабабом » в 24-м туре чемпионата Саудовской Аравии, точно пробив под перекладину с угла вратарской площади.

Португалец в течение карьеры отметился 791 голом на клубном уровне и 135 в составе сборной.

Подробно со статистикой 40-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .