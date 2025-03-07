Миралем Пьянич: «Российский менталитет мне пришелся по духу – был удивлен, как много работают игроки. Я не видел, чтобы в Испании и Италии футболисты тренировались так много»
Миралем Пьянич рассказал, чем ему понравился российский менталитет.
– Что тебя удивило в команде?
– Все очень хорошо технически оснащены. Все футболисты – трудоголики, невероятно отдаются на тренировках.
Российский менталитет мне пришелся по духу, я был удивлен, как много работают игроки на тренировках. Я не видел, чтобы в Испании и Италии футболисты тренировались и работали так много, как здесь.
У футболистов ЦСКА большое будущее: они сильны, физически развиты, – сказал полузащитник ЦСКА, игравший в «Роме», «Ювентусе» и «Барселоне».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Чемпионат»
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