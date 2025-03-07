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  • Финал Кубка России. Спринт. Логинов стартует 1-м, Серохвостов – 24-м, Латыпов – 27-м, Поварницын – 29-м, Халили – 30-м, Бабиков – 47-м
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Финал Кубка России. Спринт. Логинов стартует 1-м, Серохвостов – 24-м, Латыпов – 27-м, Поварницын – 29-м, Халили – 30-м, Бабиков – 47-м

Логинов, Серохвостов и Халили пробегут спринт в финале Кубка России в Златоусте.

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6-й этап, финал

Златоуст

Спринт

Мужчины

Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Александр Логинов 

11. Алексей Вагин

13. Александр Корнев

24. Даниил Серохвостов

27. Эдуард Латыпов

29. Александр Поварницын

30. Карим Халили

32. Денис Иродов

37. Никита Поршнев

38. Рустам Каюмов

41. Евгений Сидоров

44. Евгений Емерхонов

47. Антон Бабиков

58. Кирилл Бажин

63. Максим Цветков

Полный старт-лист – на сайте СБР.

Расписание трансляций финала Кубка России по биатлону в Златоусте

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
logoНикита Поршнев
Алексей Вагин
спринт
Кирилл Бажин
logoЭдуард Латыпов
logoКубок России
Рустам Каюмов
Александр Корнев
Евгений Сидоров
Денис Иродов
logoДаниил Серохвостов
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результаты
logoМаксим Цветков
logoАнтон Бабиков
logoАлександр Логинов
Евгений Емерхонов
logoКарим Халили
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