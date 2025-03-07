Финал Кубка России. Спринт. Логинов стартует 1-м, Серохвостов – 24-м, Латыпов – 27-м, Поварницын – 29-м, Халили – 30-м, Бабиков – 47-м
Логинов, Серохвостов и Халили пробегут спринт в финале Кубка России в Златоусте.
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6-й этап, финал
Златоуст
Спринт
Мужчины
Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Старт-лист
11. Алексей Вагин
13. Александр Корнев
24. Даниил Серохвостов
27. Эдуард Латыпов
29. Александр Поварницын
30. Карим Халили
32. Денис Иродов
37. Никита Поршнев
38. Рустам Каюмов
41. Евгений Сидоров
44. Евгений Емерхонов
47. Антон Бабиков
58. Кирилл Бажин
63. Максим Цветков
Полный старт-лист – на сайте СБР.
Расписание трансляций финала Кубка России по биатлону в Златоусте
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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