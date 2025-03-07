Евгения Медведева: «В спорте я Роналду, а когда завершила карьеру – Месси. Больше хочется поговорить с Месси, он кажется человечнее. У Роналду же должно быть все вылизано – он и выглядит как Аполлон»

Евгения Медведева заявила, что Криштиану Роналду выглядит как Аполлон.

– Насколько я знаю, в твоем шоу еще не было ни одного футболиста. Кто бы это мог быть?

– Наверное, многие со мной согласятся в том, что болельщики футбола разделяются на «команду Роналду» и «команду Месси».

Я бы позвала Месси. Мне кажется, с ним очень интересно было бы поговорить по поводу его карьеры – как он совмещал все это со своим бытом, ведь он человек с такой популярностью, с такими деньгами. Просто узнать, как человек живет.

– Мне кажется, Криштиану Роналду интереснее поспрашивать, потому что он у меня в большей степени ассоциируется с режимом, постоянными тренировками. У меня почему-то ощущение, что Месси больше «на лайте». Конечно, он тоже уделяет внимание тренировкам, но меньше.

– Вот поэтому мне и хочется с ним больше поговорить, потому что, как мне кажется, в разговоре Месси более человечный и может больше рассказать. Роналду – это про дисциплину, мы все видели, как он тренируется и готовится к турнирам и важнейшим матчам, то там как будто бы нам и не расскажут, какой-то интересной подноготной.

У Роналду же должно быть все вылизано, как мне кажется – он и выглядит как Аполлон. А Месси – он больше про человечность, и у него есть всякие интересные истории.

– Ты Месси или Роналду?

– В спорте я Роналду, а когда завершила карьеру – все-таки Месси. Я даю себе поблажки, немного расслабиться и выйти из режима, поскольку двадцать лет как солдатик, от и до – это тяжело, – сказала фигуристка в беседе с вратарем «Динамо » Игорем Лещуком .