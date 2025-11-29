  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Спаллетти о 2:1 с «Кальяри»: «Ювентус» делал детские ошибки, после пропущенного команда заиграла. Йылдыз – топ-уровень, даже экстра-топ, он может из ничего принести победу»
6

Спаллетти о 2:1 с «Кальяри»: «Ювентус» делал детские ошибки, после пропущенного команда заиграла. Йылдыз – топ-уровень, даже экстра-топ, он может из ничего принести победу»

Спаллетти после 2:1 с «Кальяри»: Йылдыз – топ-уровень, даже экстра-топ.

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти оценил выступление команды в матче с «Кальяри» (2:1) в 13-м туре Серии А.   

«Мы начали робко, делали детские ошибки. Я ожидал большего от игроков и от себя самого. Потом мы начали искать решения и действия, соответствующие уровню «Ювентуса». После пропущенного гола команда начала играть: мы заслуженно выиграли».

О Кенане Йылдызе

«У него качества чемпиона: он может из ничего принести тебе победу в матче. Тактическая схема также исходит из необходимости дать ему определенную свободу для творчества и движения: это топ-уровень, даже экстра-топ», – сказал Спаллетти в интервью DAZN. 

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»25262 голоса
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoЮвентус
logoсерия А Италия
logoКальяри
logoЛучано Спаллетти
logoКенан Йылдыз
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Ташуев о словах про «Спартак»: «Я говорил, что шучу – читайте контекст, а не только заголовок. Люди видят только то, что хотят видеть»
9 минут назад
«Барселона» – «Атлетико». Ямаль, Альварес, Рафинья и Симеоне играют. Онлайн-трансляция
19 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Атлетико», «Реал» сыграет с «Атлетиком» в среду
20 минут назадLive
Кубок Германии. 1/8 финала. «Боруссия» Дортмунд принимает «Байер», «РБ Лейпциг» против «Магдебурга», «Бавария» сыграет с «Унионом» в среду
20 минут назадLive
Кубок Италии. 1/8 финала. «Ювентус» против «Удинезе», «Интер» сыграет с «Венецией» в среду, «Лацио» примет «Милан» в четверг
20 минут назадLive
Холанд забил 100-й гол в АПЛ в 111-м матче – быстрее всех в истории
21 минуту назад
Смолов про Кривцова и маску Человека-паука: «Он говорит: «Мне все напихали. Что я такого сделал?» Типа: другие тоже подставляли команду, им ничего не говорили»
35 минут назадВидео
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Фулхэма», «Ньюкасл» против «Тоттенхэма», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси» проведут матчи в среду, «МЮ» – в четверг
49 минут назадLive
На ЧМ–2026 сыграют 48 сборных. Отличите их по логотипам?
50 минут назадСпецпроект
Пеп Гвардиола: «Хотим быть как можно ближе к «Арсеналу». Но дело не в соперниках, а в том, как вы играете»
52 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Фулхэм» – «Манчестер Сити». 1:3 – у Холанда гол и пас, Рейндерс, Фоден, Смит-Роу тоже забили. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
Кукурелья об интересе «Ман Сити»: «Когда зовет Гвардиола, на коленях поползешь, если нужно. Но из-за запросов «Брайтона» договориться не удалось»
5 минут назад
Агент Тюкавина: «За рубеж уезжать – нужен правильный клуб. У Сафонова к декабрю ноль матчей, Чалов не играет... Для Константина футбол на первом месте, а к саудовцам он точно не поедет»
17 минут назад
«Боруссия» Дортмунд – «Байер». Адейеми и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция
19 минут назадLive
«Ювентус» – «Удинезе». Йылдыз и Дэвид играют. Онлайн-трансляция
19 минут назадLive
Кубок Испании. «Алавес» разгромил «Португалете», «Мальорка» победила «Нумансию», «Сосьедад» Захаряна проведет матч с «Реус Реддис» в среду
20 минут назадLive
Ибрагимович, Алиша Леманн, Паолини и Ганна вошли в число факелоносцев Олимпиады-2026
25 минут назад
Дмитриев о словах Талалаева, что «Спартак» уже не та грозная сила для «Балтики»: «Про «Спартак» никто вообще не должен говорить. Хотели показать ему, что это не так, но не получилось»
45 минут назад
Экс-форвард ЦСКА Думбия о расизме: «До приезда в Россию проблем не возникало. Фанаты «Спартака» что-то выкрикивали, соперники пытались выбить из колеи, но я очень крепок психологически»
сегодня, 19:09
Черчесов считает, что к «Спартаку» готовиться сложнее всего: «На всех позициях игроки высокого уровня, и не знаешь, кто выйдет. Как с одеялом: натянешь на голову – ноги замерзнут. Надеюсь, «Зенит» не обидится»
сегодня, 18:19