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Власти Великобритании готовы судиться с Абрамовичем, чтобы направить Украине деньги от продажи «Челси» (The Guardian)

Власти Великобритании готовы пойти в суд из-за спора с Романом Абрамовичем.

Бизнесмен Роман Абрамович продал «Челси» в мае 2022 года за 2,34 миллиарда фунтов. Абрамович не может распоряжаться этими деньгами из-за санкций. Средства, общая сумма которых сейчас оценивается в 2,7 миллиарда фунтов, заморожены на специальном счете.

По данным The Guardian, министры Великобритании готовятся подать в суд на Абрамовича в попытке высвободить замороженные деньги для помощи Украине. Политики все сильнее разочарованы тем, что не могут достичь соглашения с бизнесменом о том, как потратить эти средства.

Отмечается, что власти Великобритании ищут способы сохранить приток денег в Украину после того, как президент США Дональд Трамп решил приостановить военную помощь Украине от США и прекратить обмен разведданными.

«В правительстве есть ощущение, что мы пойдем в суд из-за этого вопроса. Существует фундаментальное разногласие с Абрамовичем по поводу того, как можно потратить деньги, и, похоже, суд будет единственным способом решить это», – сообщил источник The Guardian в правительстве.

Представители Абрамовича не стали комментировать ситуацию.

Деньги Абрамовича от продажи «Челси» – где они сейчас?

Абрамович после «Челси»: убежище в Турции, арест активов и налоговые претензии на миллиард

Опубликовал: Михаил Большаков
logoРоман Абрамович
logoЧелси
logoЧемпионат Украины по футболу
logoпремьер-лига Англия
Политика
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