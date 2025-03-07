«Филадельфия» обменяла Кузьменко и драфт-пик 7-го раунда в «Лос-Анджелес» на выбор в 3-м раунде. «Флайерс» удержат 50% зарплаты форварда (Крис Джонстон)
Андрей Кузьменко продолжит карьеру в «Лос-Анджелесе».
Как сообщает инсайдер Крис Джонстон, взамен «Филадельфия» получит выбор в 3-м раунде драфта-2027.
«Кингс» также получат выбор в 7-м раунде драфта-2025.
«Флайерс» удержат 50% зарплаты игрока в своей платежной ведомости.
В сезоне-2024/25 нападающий Андрей Кузьменко провел 44 игры и набрал 20 (6+14) баллов.
Срок соглашения игрока с кэпхитом 5,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Криса Джонстона
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