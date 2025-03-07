«Локомотив» не побеждает 6 матчей – 3 поражения, 3 ничьих

Серия «Локомотива» без побед достигла шести матчей.

Команда Михаила Галактионова разделила очки с «Ахматом » (1:1) в 20-м туре Мир РПЛ .

Последнюю победу железнодорожники одержали 9 ноября. После нее они трижды подряд проиграли и трижды подряд сыграли вничью.

11 марта «Локомотив » встретится с «Динамо» Махачкала в Фонбет Кубке России, а 15-го сыграет в чемпионате с «Динамо» Москва.