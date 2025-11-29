Энрике о 0:1 с «Монако» и подкате против Шевалье: «Полно неточностей и ошибок, так выиграть невозможно. Люке очень повезло»

Луис Энрике высказался о поражении «ПСЖ» от «Монако».

Главный тренер «ПСЖ » Луис Энрике слабо оценил игру «ПСЖ» в матче с «Монако » (0:1) в 14-м туре Лиги 1.

О матче

«В таком матче, в котором полно неточностей и ошибок, выиграть невозможно. Нужно принять уровень, который мы показали сегодня. Мне нужно пересмотреть игру, чтобы по-настоящему ее проанализировать».

О грубом подкате против Люки Шевалье

«Сегодня ему очень повезло. Я не буду ничего добавлять, потому что это не моя работа, но это невероятно. Люке Шевалье очень повезло», – сказал Энрике в интервью BeIN Sports.