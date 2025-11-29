Энрике о 0:1 с «Монако» и подкате против Шевалье: «Полно неточностей и ошибок, так выиграть невозможно. Люке очень повезло»
Луис Энрике высказался о поражении «ПСЖ» от «Монако».
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике слабо оценил игру «ПСЖ» в матче с «Монако» (0:1) в 14-м туре Лиги 1.
О матче
«В таком матче, в котором полно неточностей и ошибок, выиграть невозможно. Нужно принять уровень, который мы показали сегодня. Мне нужно пересмотреть игру, чтобы по-настоящему ее проанализировать».
О грубом подкате против Люки Шевалье
«Сегодня ему очень повезло. Я не буду ничего добавлять, потому что это не моя работа, но это невероятно. Люке Шевалье очень повезло», – сказал Энрике в интервью BeIN Sports.
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
