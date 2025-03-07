Маршанд перейдет во «Флориду» из «Бостона» (Эллиотт Фридман)

Брэд Маршанд продолжит карьеру во «Флориде».

Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Срок соглашения нападающего с кэпхитом 6,125 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

В текущем сезоне капитан «Бостона » Брэд Маршанд провел 61 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 47 (21+26) очков. Он играл за «Брюинс» с 2010 года.