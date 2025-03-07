Маршанд перейдет во «Флориду» из «Бостона» (Эллиотт Фридман)
Брэд Маршанд продолжит карьеру во «Флориде».
Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.
Срок соглашения нападающего с кэпхитом 6,125 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.
В текущем сезоне капитан «Бостона» Брэд Маршанд провел 61 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 47 (21+26) очков. Он играл за «Брюинс» с 2010 года.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Эллиотта Фридмана
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