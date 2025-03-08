Сергачев сделал 2 передачи в матче с «Чикаго». У него 11+30 в 58 играх в сезоне
Михаил Сергачев сделал 2 передачи в матче с «Чикаго».
Защитник «Юты» дважды ассистировал партнерам в третьем периоде игры регулярного чемпионата НХЛ против «Блэкхокс» (3:4 ОТ).
На счету 26-летнего россиянина 41 (11+30) очко в 58 играх в текущем сезоне при полезности «минус 9» и среднем времени на льду 25:30.
Сегодня Сергачев (27:03, 2:46 – в большинстве, 1:10 – в меньшинстве, «+2») 2 раза бросил в створ и 1 раз попал в штангу. Статистика потерь и перехватов – 2:1.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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