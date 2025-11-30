Кевин-Принс Боатенг о переходе в «Барсу»: «Если бы Месси сказал «нет», трансфер бы не состоялся. Бартомеу, Вальверде, Абидаль хотели меня, но сказали, что им надо поговорить с Лео»

Кевин-Принс Боатенг: я бы не перешел в «Барсу», если бы Месси не одобрил.

Бывший полузащитник сборной Ганы Кевин-Принс Боатенг раскрыл подробности своего перехода в «Барселону» в 2019 году и рассказал, какое влияние оказывал Лионель Месси на решения клуба.

«Если бы Месси сказал «нет», трансфер бы не состоялся. В то время в клубе было два спортивных директора. Один из них – Эрик Абидаль – сказал: «Да, мы хотим тебя». Другой спортивный директор тоже сказал: «Ты нам нужен». Президент [Бартомеу] хотел меня, тренер [Вальверде] тоже, поэтому я сказал: «Отлично, подпишем контракт завтра!» А они ответили: «Нет, нам нужно сначала поговорить с Лео».

У него была такая власть. Я лег спать, надеясь, что Месси одобрит мой переход. Если бы он отказал, я бы не перешел в «Барселону», – сказал Боатенг в подкасте Unscripted.