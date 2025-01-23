У «Реала» наибольший доход в сезоне-2023/24. «Ман Сити» – 2-й, «ПСЖ» – 3-й, «МЮ» – 4-й, «Барселона» – 5-я, «Ливерпуль» – 8-й (Deloitte)
Аудиторская компания Deloitte проанализировала доходы футбольных клубов мира за сезон-2023/24 и составила рейтинг из 30 команд с наибольшими доходами.
В сумме клубы, вошедшие в рейтинг, заработали 11,2 млрд евро – на 6% больше по сравнению с сезоном-2022/23.
Рост доходов в прошлом сезоне обусловлен проведением различных мероприятий на стадионах, ростом показателей розничной торговли и увеличением доходов от спонсоров. Кроме того, некоторые клубы Франции получили доход от проведения на своих стадионах матчей чемпионата мира по регби, а немецкие клубы заработали благодаря Евро-2024.
«Реал» во 2-й раз подряд занял первое место с рекордным доходом в 1,046 млрд евро – ранее ни одному клубу в истории не удавалось достичь годового дохода в 1 млрд евро и более.
В рейтинг вошли 9 клубов из АПЛ. В прошлом году Англия была представлена в рейтинге 8 командами.
Топ-20 клубов мира по доходам в сезоне-2023/24:
1. «Реал» – 1,046 млрд евро
2. «Манчестер Сити» – 837,8 млн
3. «ПСЖ» – 805,9 млн
4. «Манчестер Юнайтед» – 770,6 млн
5. «Бавария» – 765,4 млн
6. «Барселона» – 760,3 млн
7. «Арсенал» – 716,5 млн
8. «Ливерпуль» – 714,7 млн
9. «Тоттенхэм» – 615 млн
10. «Челси» – 545,5 млн
11. «Боруссия» Дортмунд – 513,7 млн
12. «Атлетико» – 409,5 млн
13. «Милан» – 397,6 млн
14. «Интер» – 391 млн
15. «Ньюкасл» – 371,8 млн
16. «Ювентус» – 355,7 млн
17. «Вест Хэм» – 322,2 млн
18. «Астон Вилла» – 310,2 млн
19. «Марсель» – 287 млн
20. «Лион» – 264,1 млн
21. «Брайтон» – 256,8 млн
22. «Наполи» – 253,6 млн
23. «Рома» – 249 млн
24. «Айнтрахт» – 245,2 млн
25. «Бенфика» – 224 млн
26. «Кристал Пэлас» – 218,9 млн
27. «Эвертон» – 217,6 млн
28. «Фулхэм» – 212,2 млн
29. «Вулверхэмптон» – 206,9 млн
30. «Фламенго» – 198,2 млн
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