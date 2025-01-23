У «Реала» наибольший доход в сезоне-2023/24. «Ман Сити» – 2-й, «ПСЖ» – 3-й, «МЮ» – 4-й, «Барселона» – 5-я, «Ливерпуль» – 8-й (Deloitte)

«Реал» вновь возглавил список клубов с наибольшими доходами.

Аудиторская компания Deloitte проанализировала доходы футбольных клубов мира за сезон-2023/24 и составила рейтинг из 30 команд с наибольшими доходами.

В сумме клубы, вошедшие в рейтинг, заработали 11,2 млрд евро – на 6% больше по сравнению с сезоном-2022/23 .

Рост доходов в прошлом сезоне обусловлен проведением различных мероприятий на стадионах, ростом показателей розничной торговли и увеличением доходов от спонсоров. Кроме того, некоторые клубы Франции получили доход от проведения на своих стадионах матчей чемпионата мира по регби, а немецкие клубы заработали благодаря Евро-2024.

«Реал» во 2-й раз подряд занял первое место с рекордным доходом в 1,046 млрд евро – ранее ни одному клубу в истории не удавалось достичь годового дохода в 1 млрд евро и более.

В рейтинг вошли 9 клубов из АПЛ . В прошлом году Англия была представлена в рейтинге 8 командами.

Топ-20 клубов мира по доходам в сезоне-2023/24:

1. «Реал » – 1,046 млрд евро

2. «Манчестер Сити » – 837,8 млн

3. «ПСЖ » – 805,9 млн

4. «Манчестер Юнайтед » – 770,6 млн

5. «Бавария » – 765,4 млн

6. «Барселона » – 760,3 млн

7. «Арсенал » – 716,5 млн

8. «Ливерпуль » – 714,7 млн

9. «Тоттенхэм » – 615 млн

10. «Челси » – 545,5 млн

11. «Боруссия » Дортмунд – 513,7 млн

12. «Атлетико » – 409,5 млн

13. «Милан » – 397,6 млн

14. «Интер» – 391 млн

15. «Ньюкасл» – 371,8 млн

16. «Ювентус » – 355,7 млн

17. «Вест Хэм» – 322,2 млн

18. «Астон Вилла» – 310,2 млн

19. «Марсель» – 287 млн

20. «Лион» – 264,1 млн

21. «Брайтон» – 256,8 млн

22. «Наполи» – 253,6 млн

23. «Рома» – 249 млн

24. «Айнтрахт» – 245,2 млн

25. «Бенфика» – 224 млн

26. «Кристал Пэлас» – 218,9 млн

27. «Эвертон» – 217,6 млн

28. «Фулхэм» – 212,2 млн

29. «Вулверхэмптон» – 206,9 млн

30. «Фламенго» – 198,2 млн