Александр Мостовой: «Даже последние чемпионства не сделали Петербург футбольной столицей. Сколько раз команды из Москвы становились чемпионами и сколько «Зенит»

Александр Мостовой назвал Москву футбольной столицей России.

«Футбольная столица России – в Москве . Просто возьмите историю: сколько раз команды из Москвы становились чемпионами и что-то выигрывали, и сколько «Зенит ». Еще в Питере всего одна команда, а в Москве – много. Вот и ответ.

Даже последние чемпионства не сделали Санкт-Петербург футбольной столицей. Предсказуемо, что «Зенит» становится чемпионом – мы же все каждый год про это говорим.

Это нормально. А чтобы столицей стать, не знаю даже, что им сделать надо», – сказал бывший полузащитник «Спартака ».