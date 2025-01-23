Александр Мостовой: «Даже последние чемпионства не сделали Петербург футбольной столицей. Сколько раз команды из Москвы становились чемпионами и сколько «Зенит»
Александр Мостовой назвал Москву футбольной столицей России.
«Футбольная столица России – в Москве. Просто возьмите историю: сколько раз команды из Москвы становились чемпионами и что-то выигрывали, и сколько «Зенит». Еще в Питере всего одна команда, а в Москве – много. Вот и ответ.
Даже последние чемпионства не сделали Санкт-Петербург футбольной столицей. Предсказуемо, что «Зенит» становится чемпионом – мы же все каждый год про это говорим.
Это нормально. А чтобы столицей стать, не знаю даже, что им сделать надо», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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