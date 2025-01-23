Инвестора «Химок» Садыгова освободили из-под домашнего ареста под залог (Иван Карпов)

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов освобожден из-под ареста.

В декабре Садыгов был задержан , в его компаниях прошли обыски – впоследствии связанный с «Химками» бизнесмен был отправлен под домашний арест. Ему были предъявлены обвинения о мошенничестве в особо крупном размере.

Сегодня инсайдер Иван Карпов сообщил, что Садыгов был выпущен из-под домашнего ареста под залог.

Арестован инвестор «Химок» Садыгов. Версии разные: взятки, госконтракты, матч с «Крыльями»