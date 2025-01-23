Инвестора «Химок» Садыгова освободили из-под домашнего ареста под залог (Иван Карпов)
Инвестор «Химок» Туфан Садыгов освобожден из-под ареста.
В декабре Садыгов был задержан, в его компаниях прошли обыски – впоследствии связанный с «Химками» бизнесмен был отправлен под домашний арест. Ему были предъявлены обвинения о мошенничестве в особо крупном размере.
Сегодня инсайдер Иван Карпов сообщил, что Садыгов был выпущен из-под домашнего ареста под залог.
Арестован инвестор «Химок» Садыгов. Версии разные: взятки, госконтракты, матч с «Крыльями»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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