106

Фанаты «Атлетико» называли Винисиуса «шимпанзе» на матче с «Байером»

Винисиус подвергся расизму в матче «Атлетико» и «Байера».

«Матрасники» обыграли немецкий клуб в Лиге чемпионов со счетом 2:1.

Как сообщает COPE, во время игры фанаты «Атлетико» спели расистскую песню о вингере «Реала» Винисиусе. В ней бразильца называют «шимпанзе».

Винисиус как потерпевший даст показания по делу о расистских оскорблениях во время матча с «Барсой» в 2023 году

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: COPE
logoВинисиус Жуниор
дискриминация
logoАтлетико
logoЛа Лига
logoБайер
logoЛига чемпионов УЕФА
болельщики
logoРеал Мадрид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Винисиус как потерпевший даст показания по делу о расистских оскорблениях во время матча с «Барсой» в 2023 году
4110 января, 19:18
Анчелотти о Винисиусе: «Трудно быть им – мириться с оскорблениями, со всем происходящим. Он расстроен из-за красной, извинился»
645 января, 12:53
Маффео о Винисиусе: «Он страдает от расизма. Если я поеду в Африку и меня назовут белым дерьмом, это повлияет на меня. Не думаю, что он провоцирует оскорбления и играет на этой теме»
495 января, 09:08
Рекомендуем
Главные новости
Играет в Саудовской Аравии и выигрывал ЛЧ. Узнали, кто это?
3 минуты назадСпецпроект
Товарищеские матчи. «Зенит» встретится со сборной Иордании, «Ростов» сыграет с «Согдианой», «Локо» уступил «Ульсану»
466 минут назад
Александр Мостовой: «Зенит» может 5 футболистов продать и 10 купить. Если бы такие возможности были у «Пари НН», они бы тоже боролись»
1222 минуты назад
Малафеев о термине «скуф»: «Мое окружение не использует эти выражения. Я призываю своих детей образовываться и не искать модные слова в интернете, а уметь говорить на русском»
1630 минут назад
«В таких условиях в стране не стоит разбрасываться такими огромными деньгами». Семенов про Луиса Энрике в «Зените»
1532 минуты назад
Суд постановил, что пьяный Бартон напал на жену и ударил по голове в 2021 году. Экс-игрок «Сити» отрицает обвинения, дело продолжается
945 минут назад
Радимов о воспитанниках «Зенита»: «Касадо настолько лучше играет футбол, чем наши Козлов или Вершинин? Нет. Проблема в голове! Ментально не готовы сражаться за место в составе чемпиона»
1053 минуты назад
Лапорта намерен придерживаться «красной линии» этим летом: игроки «Барсы», у которых останется меньше года контракта, не будут тренироваться с командой
22сегодня, 13:59
Малафеев о словах Латышонка про 30 тысяч в месяц: «Люди живут, к сожалению, на такие деньги. Это возможно. Но если не сидишь на диване, а что-то делаешь, то точно сможешь зарабатывать больше»
31сегодня, 13:55
Тренер «Хетафе» о словах Флика и Лапорты: «Если относишься неуважительно, то не заслуживаешь уважения. Они оправдываются. Легко быть джентльменом, когда выигрываешь 90% матчей»
24сегодня, 13:45
Ко всем новостям
Последние новости
Полузащитник ПАОК Шваб после победы над «Славией»: «Для нас это был как финал. Мы сражались как сумасшедшие»
50 секунд назад
Жота назвал Рюдигера, Салиба и Силву самыми сложными защитниками: «Тиаго очень умный, Вильям – сочетание интеллекта и силы, Антонио очень агрессивный»
8 минут назад
Аморим о недостатке игровой практики у Каземиро: «Выбираю футболистов по подходящим к матчу параметрам. Хочу играть в футбол, отличающийся от стиля других тренеров»
212 минут назад
Дэвис пропустит 4-6 недель. Защитник «Баварии» травмировал бедро в матче с «Фейеноордом» (Bild)
118 минут назад
«Ростов» хочет подписать Погостнова, Морозова или Чистякова в случае ухода Осипенко или Сако зимой. Защитников «Локо» могут обменять на Голенкова («Чемпионат»)
133 минуты назад
«Брентфорд» арендовал защитника «Фиорентины» Кайоде с опцией выкупа за 16 млн евро
340 минут назад
Энрике о Хвиче: «Не знаю, когда он начнет играть, зависит от тренировок. Он в отличной форме, его характеристики подходят нашему стилю»
351 минуту назад
Глава профсоюза футболистов сообщил о задержках по зарплатам в «Химках»: «Мы отслеживаем эту тему. Не знаю, какие есть претензии к Садыгову, от его судьбы будет многое зависеть»
2сегодня, 13:54
«Краснодар» не подпишет Мартино. Сделка с «Ньюэллс Олд Бойз» по защитнику сорвалась (Sport24)
2сегодня, 13:42
Из-за шторма «Эовин» «Ньюкасл» не может вылететь на матч с «Саутгемптоном». Установлен рекорд по скорости ветра в Ирландии – 183 км/ч, почти миллион объектов обесточен
3сегодня, 13:41
Рекомендуем