Фанаты «Атлетико» называли Винисиуса «шимпанзе» на матче с «Байером»
Винисиус подвергся расизму в матче «Атлетико» и «Байера».
«Матрасники» обыграли немецкий клуб в Лиге чемпионов со счетом 2:1.
Как сообщает COPE, во время игры фанаты «Атлетико» спели расистскую песню о вингере «Реала» Винисиусе. В ней бразильца называют «шимпанзе».
Винисиус как потерпевший даст показания по делу о расистских оскорблениях во время матча с «Барсой» в 2023 году
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: COPE
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