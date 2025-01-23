Фанаты «Атлетико» называли Винисиуса «шимпанзе» на матче с «Байером»

Винисиус подвергся расизму в матче «Атлетико» и «Байера».

«Матрасники» обыграли немецкий клуб в Лиге чемпионов со счетом 2:1.

Как сообщает COPE, во время игры фанаты «Атлетико » спели расистскую песню о вингере «Реала » Винисиусе. В ней бразильца называют «шимпанзе».

Винисиус как потерпевший даст показания по делу о расистских оскорблениях во время матча с «Барсой» в 2023 году