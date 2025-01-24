Воронков забил 18-й гол в сезоне в матче с «Каролиной» и повторил личный рекорд в НХЛ. У него 33 очка в 40 играх

Дмитрий Воронков забросил 18-ю шайбу в сезоне в матче с «Каролиной».

Форвард «Коламбуса » отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Харрикейнс» (4:7).

На счету 24-летнего россиянина 33 (18+15) очка в 40 играх в текущем сезоне при полезности «+14». Нападающий повторил личный рекорд по голам за одну регулярку (в прошлом сезоне было 18 в 75 играх).

Сегодня Воронков (17:41, 2:02 – в большинстве, «минус 1») отметился 2 бросками в створ и 4 силовыми приемами.