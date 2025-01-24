Шестеркин отразил 34 из 35 бросков «Филадельфии» и стал 1-й звездой матча. Победа – 6-я в последних 7 играх при 94,8% сэйвов на отрезке
Игорь Шестеркин отразил 34 из 35 бросков «Филадельфии» и стал 1-й звездой матча.
Вратарь «Рейнджерс» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Флайерс» (6:1).
Победа стала для 29-летнего россиянина 6-й в 7 последних матчах (на отрезке – 94,8% сэйвов, коэффициент надежности 1,39).
Всего в текущем сезоне у голкипера клуба из Нью-Йорка 17 побед в 34 играх (91,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,72).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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