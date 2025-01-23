В РУСАДА рассказали, как печенье с сахарной пудрой привело к дисквалификации спортсменки

В РУСАДА рассказали, как печенье с мельдонием привело к отстранению спортсменки.

«Был случай, когда спортсменка съела испеченное ее подругой печенье. Оказалось, что в сахарной пудре на печенье была добавлена капсула милдроната.

Нам рассказали, что это было сделано для того, чтобы спортсменка завершила карьеру и больше времени уделяла подруге.

Все, кроме мельдониевого печенья, представили доказательства и получили сокращенные санкции», – рассказала начальник отдела по обработке результатов Российского антидопингового агентства (РУСАДА ) Валерия Герман.