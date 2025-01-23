В РУСАДА рассказали, как печенье с сахарной пудрой привело к дисквалификации спортсменки
В РУСАДА рассказали, как печенье с мельдонием привело к отстранению спортсменки.
«Был случай, когда спортсменка съела испеченное ее подругой печенье. Оказалось, что в сахарной пудре на печенье была добавлена капсула милдроната.
Нам рассказали, что это было сделано для того, чтобы спортсменка завершила карьеру и больше времени уделяла подруге.
Все, кроме мельдониевого печенья, представили доказательства и получили сокращенные санкции», – рассказала начальник отдела по обработке результатов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Валерия Герман.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
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