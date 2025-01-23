СКА проиграл «Динамо» (3:5), ведя 3:0 до 30-й минуты. Счет по броскам в створ – 44-26 в пользу команды Ротенберга

«Динамо» отыгралось с 0:3 и победило СКА (5:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга вела в счете 3:0 до 30-й минуты матча, когда Дилан Сикьюра забил первый гол своей команды. В итоге СКА проиграл со счетом 3:5 в домашнем матче.

Петербургский клуб нанес 44 броска в створ ворот, игроки «Динамо» 26 раз бросили по воротам соперника.