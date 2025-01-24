Видео
0

Вембаньяма набрал 30+11+6+5 в первом для себя матче НБА в Париже

Виктор Вембаньяма впервые сыграл в матче НБА в родном Париже.

Французский бигмен «Сперс» записал на свой счет 30 очков, 11 подборов, 6 передач и 5 блок-шотов, техасцы разгромили «Пэйсерс» 140:110.

Встреча прошла в рамках NBA Paris Games. В субботу эти же команды сойдутся во второй раз.

За 32 минуты Виктор реализовал 13 из 21 с игры.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
logoИндиана
logoВиктор Вембаньяма
logoБаскетбол - видео
logoНБА
logoСан-Антонио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рик Карлайл: «Если Вембаньяма не станет защитником года в этом сезоне, я буду удивлен»
823 января, 18:28
Виктор Вембаньяма о матчах в Париже: «Мой способ отплатить французским болельщикам»
122 января, 14:58
«Сперс» прибыли в Париж. На этой неделе команда проведет в столице Франции два матча с «Пэйсерс»
321 января, 06:49Видео
Виктор Вембаньяма о матчах в Париже: «Это возможность поделиться с теми, кто не побывает в США. Очень важная для меня»
320 января, 20:25
Рекомендуем
Главные новости
«Финикс» рассматривает вариант обмена Брэдли Била на Зака Лавина
17 минут назад
«Виртус» просмотрит Джастина Холидэя
33 минуты назад
Один из создателей династии «Уорриорз» Боб Майерс может получить роль в офисе «Сиксерс» (Билл Симмонс)
455 минут назад
Никола Вучевич является одной из главных целей «Лейкерс» перед дедлайном (Бретт Сигел)
8сегодня, 08:00
Шарунас Ясикявичюс о «+24» по штрафным в пользу «Олимпиакоса»: «У сына скоро день рождения, мне нужны деньги»
1сегодня, 07:43
Лука Вильдоза и Мустафа Фалль получили травмы в матче с «Фенербахче»
сегодня, 07:30
НБА. «Филадельфия» победила «Кливленд», «Мемфис» взял верх над «Новым Орлеаном»
22сегодня, 07:20
Джей Джей Редик о давлении со стороны Леброна и Дэвиса по усилению: «Никакой реакции. Мы все хотим победить, но совершать сделки не так просто»
12сегодня, 07:16
Ив Мисси и Василие Мицич – авторы лучших моментов игрового дня НБА
3сегодня, 07:02Видео
Бруну Фернанду стал игроком «Реала»
сегодня, 06:59
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. «Промитеас» – «Панатинаикос», «Перистери» сыграет с «Арисом»
сегодня, 08:18
«Уралмаш» продал все билеты на матч Лиги ВТБ с ЦСКА
сегодня, 08:14
Чемпионат Турции. «Каршияка» – «Бахчешехир», «Бешикташ» – «Тофаш» и другие матчи
сегодня, 05:43
Чемпионат Франции. «Элан Шалон» обыграл «Лимож»
вчера, 20:59
Карлос Алосен получил разрыв крестообразной связки второго колена
вчера, 20:50
Хавьер Паскуаль об игре с «Самарой»: «Мы серьезно отнеслись к этому матчу. Посмотрите на цифры»
вчера, 19:59
Владислав Коновалов: «Дали Карасеву почувствовать ритм, опытный игрок, который не прощает плохих действий в защите»
вчера, 19:29
«Милан» нацелился на приобретение форварда Тайлера Кука
вчера, 19:22
Сергей Кущенко принял участие в Матче друзей АСБ и Совете АСБ
вчера, 12:50
Александр Щербенев: «Помогаем Алексею Шведу как можно скорее узнать комбинации и влиться в команду»
223 января, 19:32
Рекомендуем