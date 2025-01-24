Вембаньяма набрал 30+11+6+5 в первом для себя матче НБА в Париже

Виктор Вембаньяма впервые сыграл в матче НБА в родном Париже.

Французский бигмен «Сперс» записал на свой счет 30 очков, 11 подборов, 6 передач и 5 блок-шотов, техасцы разгромили «Пэйсерс» 140:110.

Встреча прошла в рамках NBA Paris Games. В субботу эти же команды сойдутся во второй раз.

За 32 минуты Виктор реализовал 13 из 21 с игры.