Вембаньяма набрал 30+11+6+5 в первом для себя матче НБА в Париже
Виктор Вембаньяма впервые сыграл в матче НБА в родном Париже.
Французский бигмен «Сперс» записал на свой счет 30 очков, 11 подборов, 6 передач и 5 блок-шотов, техасцы разгромили «Пэйсерс» 140:110.
Встреча прошла в рамках NBA Paris Games. В субботу эти же команды сойдутся во второй раз.
За 32 минуты Виктор реализовал 13 из 21 с игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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