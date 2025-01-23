Рио Фердинанд: «Если «Ман Сити» не выйдет в плей-офф ЛЧ – это будет позор и провал. Команде не хватает Родри, когда нужно взять игру под контроль»

Рио Фердинанд высказался о поражении «Ман Сити» от «ПСЖ».

В матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов англичане проиграли в гостях со счетом 2:4. По ходу встречи «Манчестер Сити » вел 2:0.

Команда опустилась на 25-е место в турнирной таблице перед заключительным туром. В плей-офф примут участие 24 клуба.

«Если они не выйдут в плей-офф, это будет провал – 100%. В команде это воспримут как позор, ведь они считаются клубом уровня последних стадий турнира.

Гвардиола выглядит подавленным, и это логично. Неважно, что за матч, ты ожидаешь победы в такой ситуации. Когда нужно взять игру под контроль, «Ман Сити» очень не хватает Родри .

Сегодня у «Сити» многое пошло не так, и уверенность, обретенная за последние пару недель, думаю, немного пошатнется. Это поражение будет беспокоить Пепа.

У команды исчезла уверенность. Когда нечто подобное происходит, вы можете выйти вперед на один или два гола, но в глубине души вы думаете: «А что, если?»

И тогда внезапно люди, даже те, от которых вы ожидаете хладнокровия, начинают делать слишком много касаний. За это они и были наказаны», – сказал бывший игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд в эфире TNT Sports.

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«Ман Сити» опустился в зону вылета ЛЧ – «горожане» идут 25-ми после 7 туров. У команды Гвардиолы 3 поражения, 2 ничьих и 2 победы