Лига Европы. «Галатасарай» и «Динамо» Киев сыграли 3:3, в четверг ПАОК Чалова и Оздоева примет «Славию», «МЮ» встретится с «Рейнджерс»
В Лиге Европы проходят матчи 7-го тура.
Во вторник «Галатасарай» сыграл вничью с «Динамо» Киев (3:3).
В четверг ПАОК Чалова и Оздоева встретится со «Славией», «Лион» в гостях у «Фенербахче», «Манчестер Юнайтед» противостоит «Рейнджерс», «Хоффенхайм» примет «Тоттенхэм».
Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей.
Лига Европы
7-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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