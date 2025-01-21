Лига Европы. «Галатасарай» и «Динамо» Киев сыграли 3:3, в четверг ПАОК Чалова и Оздоева примет «Славию», «МЮ» встретится с «Рейнджерс»

В Лиге Европы проходят матчи 7-го тура.

Во вторник «Галатасарай » сыграл вничью с «Динамо » Киев (3:3).

В четверг ПАОК Чалова и Оздоева встретится со «Славией», «Лион » в гостях у «Фенербахче », «Манчестер Юнайтед » противостоит «Рейнджерс», «Хоффенхайм» примет «Тоттенхэм».

Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей.

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7-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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