  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Резцова стартует 1-й, Халили – 7-й, Наталия Шевченко – 18-й, Смольская – 26-й, Сливко – 28-й
Live
6

Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Резцова стартует 1-й, Халили – 7-й, Наталия Шевченко – 18-й, Смольская – 26-й, Сливко – 28-й

Халили, Резцова, Шевченко выступят в индивидуальной гонке на ЧР по биатлону.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону

Демино

Женщины

Индивидуальная гонка

Начало – 14:00 по московскому времени (23 января), прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Кристина Резцова

2. Валерия Каюмова

4. Анна Сола (Беларусь)

5. Полина Плюснина

6. Анастасия Шевченко

7. Анастасия Халили

11. Елизавета Каплина

12. Виктория Метеля

16. Ульяна Нигматуллина

17. Ксения Воробей (Беларусь)

18. Наталия Шевченко

21. Екатерина Мошкова

23. Ирина Казакевич

24. Ирина Шаклеина (Беларусь)

25. Владислава Гаврилова

26. Динара Смольская (Беларусь)

28. Виктория Сливко

29. Кристина Павлушина

33. Анастасия Зырянова

35. Юлия Шеллер

36. Анастасия Гришина

37. Тамара Дербушева

39. Полина Шевнина

42. Кира Дюжева

44. Алина Кудисова

Расписание трансляций пятого этапа Кубка России и чемпионата России по биатлону в Демино

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoсборная Беларуси жен
logoсборная России жен
результаты
чемпионат России
индивидуальная гонка (жен)
Ксения Воробей (Шнейдер)
Кира Дюжева
logoИрина Казакевич
logoДинара Смольская (Алимбекова)
Тамара Дербушева (Воронина)
Кристина Павлушина
Полина Плюснина
Владислава Гаврилова
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
Анастасия Гришина
Алина Кудисова
Юлия Шеллер
logoВалерия Каюмова (Васнецова)
Виктория Метеля
logoКристина Резцова
Полина Шевнина
logoЕкатерина Мошкова
logoАнастасия Халили (Гореева)
logoАнна Сола
logoУльяна Нигматуллина (Кайшева)
logoАнастасия Шевченко
logoИрина Кручинкина-Шаклеина
Елизавета Каплина
logoВиктория Сливко
Анастасия Зырянова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Белорусские биатлонисты не выступят в гонках Кубка России в Демино из-за выборов президента в стране
547 минут назад
Поршнев о бронзе в индивидуальной гонке: «Были силы бороться, но понимал, что Латыпов сильный. Все равно старался навязывать борьбу»
сегодня, 09:56
Карим Халили: «Тяжелый день, не смог до конца доработать на огневом рубеже. Претензий к себе много»
1сегодня, 09:51
❄️ Чемпионат России. Халили выиграл индивидуальную гонку, Латыпов – 2-й, Поршнев – 3-й, Логинов – 22-й
55сегодня, 09:19
Ульсбю-Ройселанн о Йоханнесе Бо: «Как человек, для которого семья на первом месте, я понимаю его желание проводить больше времени с женой и детьми»
1сегодня, 07:59
Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце
7сегодня, 06:07
Расписание трансляций пятого этапа Кубка России и чемпионата России по биатлону в Демино
сегодня, 06:07
Кубок мира. Спринт. Тандревольд стартует 12-й, Ришар – 42-й, Пройс – 44-й, Вирер – 48-й, Жанмонно – 50-й, Симон – 56-й
13сегодня, 06:07
Чемпионат Европы среди юниоров. Поляк Галица и болгарка Димитрова победили в индивидуальных гонках, экс-россиянин Исхаков – 3-й
6вчера, 16:25
Эльвира Оберг пропустит этап Кубка мира в Антхольце из-за простуды
11вчера, 12:51
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
621 января, 06:09
Кубок Содружества. Общий зачет (жен). Сливко продолжает лидировать, Дербушева – 2-я, Смольская – 3-я
2019 января, 15:58
Кубок Содружества. Общий зачет. Смольский лидирует, Латыпов – 2-й, Серохвостов – 3-й
2719 января, 15:56
Кубок мира. Зачет масс-стартов (жен). Пройс лидирует и опережает Эльвиру Оберг на 1 очко, Ришар – 3-я
119 января, 15:12
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Лагрейд вышел в лидеры, Йоханнес Бо – 2-й, Тарьей Бо – 3-й
319 января, 12:40
Полина Плюснина: «Узнав, что нас отстранили от соревнований, два дня рыдала. Обидно за всех российских и белорусских спортсменов»
19 января, 10:12
Губерниев о Йоханнесе Бо: «Что-то мне подсказывает, что за год до Олимпиады возможны варианты с возвращением. Как прощальный тур группы Scorpions, который затянулся на 15 лет»
418 января, 15:38
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Германия вышла в лидеры, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
118 января, 14:58
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Германия – 3-я, Норвегия – 4-я
318 января, 14:55
Евгений Редькин: «Может, Йоханнес Бо еще вернется на Олимпиаду. Поэтому давайте подождем»
318 января, 14:50
Рекомендуем