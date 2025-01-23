Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Резцова стартует 1-й, Халили – 7-й, Наталия Шевченко – 18-й, Смольская – 26-й, Сливко – 28-й

Халили, Резцова, Шевченко выступят в индивидуальной гонке на ЧР по биатлону.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону Демино Женщины Индивидуальная гонка Начало – 14:00 по московскому времени (23 января), прямая трансляция – «Матч ТВ». Старт-лист 1. Кристина Резцова 2. Валерия Каюмова 4. Анна Сола (Беларусь) 5. Полина Плюснина 6. Анастасия Шевченко 7. Анастасия Халили 11. Елизавета Каплина 12. Виктория Метеля 16. Ульяна Нигматуллина 17. Ксения Воробей (Беларусь) 18. Наталия Шевченко 21. Екатерина Мошкова 23. Ирина Казакевич 24. Ирина Шаклеина (Беларусь) 25. Владислава Гаврилова 26. Динара Смольская (Беларусь) 28. Виктория Сливко 29. Кристина Павлушина 33. Анастасия Зырянова 35. Юлия Шеллер 36. Анастасия Гришина 37. Тамара Дербушева 39. Полина Шевнина 42. Кира Дюжева 44. Алина Кудисова Расписание трансляций пятого этапа Кубка России и чемпионата России по биатлону в Демино