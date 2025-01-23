Дегтярев предложил начинать все спортивные мероприятия в 2025 году с напоминания о 80-летии победы в Великой Отечественной войне
«Мы вошли в год 80-летия Победы и в год защитника Отечества. Я предложил спортивным лигам, клубам, спортивным федерациям и другим организациям весь год начинать матчи и соревнования с объявления для зрителей, что год объявлен Годом защитника Отечества.
Также в 2025 году отмечается 80-летие Победы. Мы хотим, чтобы на стадионах зрителям рассказывали о важных событиях времен ВОВ, связанных с местом проведения игры, проводили другие патриотические акции.
Каждый населенный пункт внес свой вклад в победу, предлагаю все события начинать с информации вклада города в победу. Считаю, что это важная и интересная акция», – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев.
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