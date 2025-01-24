Мичков остался без очков впервые за 4 матча. У него 2 броска, 2 блока и «минус 3» за 14:52 с «Рейнджерс»
Матвей Мичков остался без очков впервые за 4 матча.
Форвард «Филадельфии» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (1:6).
В активе 20-летнего россиянина 34 (14+20) очка в 47 играх в дебютном сезоне в лиге при полезности «минус 13».
Сегодня Мичков (14:52, 3:00 – в большинстве, «минус 3») отметился 2 бросками в створ, 2 блоками и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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