Мичков остался без очков впервые за 4 матча. У него 2 броска, 2 блока и «минус 3» за 14:52 с «Рейнджерс»

Матвей Мичков остался без очков впервые за 4 матча.

Форвард «Филадельфии» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс » (1:6).

В активе 20-летнего россиянина 34 (14+20) очка в 47 играх в дебютном сезоне в лиге при полезности «минус 13».

Сегодня Мичков (14:52, 3:00 – в большинстве, «минус 3») отметился 2 бросками в створ, 2 блоками и допустил 1 потерю.