Борис Игнатьев: «Большинство пенсионеров недовольны пенсиями – я в их числе. Ее не хватает на многие бытовые вещи. Прожить без накоплений было бы очень сложно»
Бывший тренер сборной России недоволен своей пенсией.
«Большинство пенсионеров, конечно, недовольны своими пенсиями. Лично я вхожу в это число. Желательно, чтобы пенсия у меня была больше.
Пенсионерам нужно хорошо питаться, хорошо одеваться, платить за квартиру и еще много чего. Суммы, которую я получаю, не хватает на многие бытовые вещи.
Смог бы я прожить только на свою пенсию? Это было бы очень сложно для меня без дополнительных накоплений», – заявил 84-летний Борис Игнатьев.
Борис Игнатьев: «Пенсия должна быть достойной, давать повод говорить: «Я работал не зря, и государство меня поощрило». Не вижу радости у пенсионеров от прибавки»
Борис Игнатьев: «Пенсия у меня смешная. На такие деньги можно либо дома сидеть, либо погибнуть»
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sport24
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