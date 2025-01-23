Борис Игнатьев: «Большинство пенсионеров недовольны пенсиями – я в их числе. Ее не хватает на многие бытовые вещи. Прожить без накоплений было бы очень сложно»

Бывший тренер сборной России недоволен своей пенсией.

«Большинство пенсионеров, конечно, недовольны своими пенсиями. Лично я вхожу в это число. Желательно, чтобы пенсия у меня была больше.

Пенсионерам нужно хорошо питаться, хорошо одеваться, платить за квартиру и еще много чего. Суммы, которую я получаю, не хватает на многие бытовые вещи.

Смог бы я прожить только на свою пенсию? Это было бы очень сложно для меня без дополнительных накоплений», – заявил 84-летний Борис Игнатьев.

Борис Игнатьев: «Пенсия должна быть достойной, давать повод говорить: «Я работал не зря, и государство меня поощрило». Не вижу радости у пенсионеров от прибавки»

Борис Игнатьев: «Пенсия у меня смешная. На такие деньги можно либо дома сидеть, либо погибнуть»