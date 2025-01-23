КХЛ. СКА уступил московскому «Динамо», «Торпедо» победило «Амур», «Салават» забросил 8 шайб «Сочи»
В Фонбет Чемпионате КХЛ прошли очередные матчи.
СКА уступил московскому «Динамо» (3:5), «Торпедо» победило «Амур» (5:2), «Салават Юлаев» в гостях разгромил «Сочи» (8:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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