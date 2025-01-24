Панарин – 4-й россиянин с 50+ очками в сезоне НХЛ. Он достиг этой отметки в 46-й игре

Артемий Панарин – 4-й россиянин с 50+ очками в сезоне НХЛ.

Форвард «Рейнджерс » отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата с «Филадельфией» (6:1).

На счету 33-летнего игрока стало 50 (20+30) баллов в 46 играх в текущем сезоне при полезности «минус 5».

Панарин стал 4-м россиянином с 50+ очками в текущей регулярке. Ранее этой отметки достигли форварды Никита Кучеров («Тампа», 70 очков в 44 играх), Кирилл Марченко («Коламбус», 52 в 49) и Кирилл Капризов («Миннесота», 50 в 35).

Сегодня нападающий клуба из Нью-Йорка (18:37, 1:07 – в большинстве, «+1») отметился 1 броском в створ и попаданием в штангу (всего – 3 броска не в створ), 1 блоком и 1 силовым приемом.

Также Артемий получил 2 малых штрафа из 3 у своей команды в этом матче.