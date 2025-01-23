«Суперкубок Испании в стране, где не уважают женщин? Не могу этого представить». Футболистка «Барсы» Гихарро против проведения турнира в Саудовской Аравии

Испанская футболистка против проведения Суперкубка Испании в Саудовской Аравии.

Ранее стало известно , что Саудовская Аравия хочет включить женский Суперкубок Испании в контракт о проведении мужского турнира еще на 5 лет. О такой возможности сообщал президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэль Лузан: «Я пока не могу подтвердить, но почему бы не провести женский Суперкубок Испании в Саудовской Аравии».

Против такой идеи выступила полузащитница женской «Барселоны» и сборной Испании Патриция Гихарро.

«Проводить Суперкубок за пределами Испании и в стране, где не уважают женщин? Не могу этого представить», – заявила Гихарро.

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