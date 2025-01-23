Никишин получил сотрясение в игре с «Локомотивом». СКА поместил защитника в список травмированных
Капитан СКА Александр Никишин внесен в список травмированных.
Защитник получил сотрясение мозга в матче с «Локомотивом» (5:2).
«Капитан СКА Александр Никишин в игре с «Локомотивом» получил сотрясение и внесен в список травмированных.
Саша – настоящий боец, предыдущий матч домашней серии завершал с травмой, полученной после удара в голову, но помог команде победить, боролся до конца вместе со всеми. Здоровья от всей души!» – говорится в сообщении СКА.
В нынешнем сезоне Никишин провел 43 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 29 (11+18) очков при полезности «плюс 15».
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал СКА
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