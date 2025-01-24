Марченко забил 19-й гол в сезоне в матче с «Каролиной». У него 52 очка в 49 играх
Кирилл Марченко забросил 19-ю шайбу в сезоне в матче с «Каролиной».
Форвард «Коламбуса» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Харрикейнс» (4:7).
На счету 24-летнего россиянина 52 (19+33) очка в 49 играх в текущем сезоне при полезности «+28». Он продолжает повышать планку личного рекорда результативности.
Сегодня Марченко (18:27, 2:34 – в большинстве, «0») реализовал 1 бросок в створ из 2 и еще 1 раз промахнулся. Также в его активе 1 силовой прием и 1 перехват.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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