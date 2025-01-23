«Зенит» ответил «Палмейрасу» на слова о лжи в вопросе Клаудиньо: «Они безосновательны. Между клубами шла стандартная переписка, не подразумевающая юридических обязательств»

«Зенит» ответил «Палмейрасу» на слова о лжи в вопросе трансфера Клаудиньо.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг наличие соглашения с бразильским клубом о переходе Клаудиньо. Президент «Палмейраса » Лейла Перейра обвинила Медведева во лжи , заявив, что между клубами была достигнута договоренность.

Бразильский полузащитник в итоге перешел в катарский «Аль-Садд» за 20 млн евро.

«Обвинения во лжи? Мы их не признаем, поскольку они безосновательны, мы всегда открыты перед партнерами, обиду на ФК «Палмейрас» и госпожу Лейлу Перейру держать не будем. При этом окончательное решение о переходе всегда принимает игрок.

Очевидно что, катарская сторона предложила лучшие условия как для клуба, так и для самого футболиста, и главное – он сам принял такое решение.

Да, между клубами шла стандартная деловая переписка, не подразумевающая юридических обязательств. Более того, «Палмейрас» прислал нам ряд вопросов, изменений и замечаний, на которые мы не давали подтверждений», – рассказали «РБК» в пресс-службе «Зенита ».

«Зенит» получал и отправлял «Палмейрасу» проект договора о трансфере Клаудиньо, но с пометкой, что без всех подписей он недействителен. Погорелов в переписке подтверждал, что клубы все согласовали