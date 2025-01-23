«Зенит» ответил «Палмейрасу» на слова о лжи в вопросе Клаудиньо: «Они безосновательны. Между клубами шла стандартная переписка, не подразумевающая юридических обязательств»
Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг наличие соглашения с бразильским клубом о переходе Клаудиньо. Президент «Палмейраса» Лейла Перейра обвинила Медведева во лжи, заявив, что между клубами была достигнута договоренность.
Бразильский полузащитник в итоге перешел в катарский «Аль-Садд» за 20 млн евро.
«Обвинения во лжи? Мы их не признаем, поскольку они безосновательны, мы всегда открыты перед партнерами, обиду на ФК «Палмейрас» и госпожу Лейлу Перейру держать не будем. При этом окончательное решение о переходе всегда принимает игрок.
Очевидно что, катарская сторона предложила лучшие условия как для клуба, так и для самого футболиста, и главное – он сам принял такое решение.
Да, между клубами шла стандартная деловая переписка, не подразумевающая юридических обязательств. Более того, «Палмейрас» прислал нам ряд вопросов, изменений и замечаний, на которые мы не давали подтверждений», – рассказали «РБК» в пресс-службе «Зенита».
«Зенит» получал и отправлял «Палмейрасу» проект договора о трансфере Клаудиньо, но с пометкой, что без всех подписей он недействителен. Погорелов в переписке подтверждал, что клубы все согласовали
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