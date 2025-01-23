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  • «МЮ» потратил более 1,3 млрд фунтов на трансферы за 10 лет, клуб должен 319 млн за уже купленных игроков. У «Юнайтед» есть кредитная линия на 300 млн (The Athletic)
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«МЮ» потратил более 1,3 млрд фунтов на трансферы за 10 лет, клуб должен 319 млн за уже купленных игроков. У «Юнайтед» есть кредитная линия на 300 млн (The Athletic)

«Манчестер Юнайтед» потратил более 1,3 млрд фунтов на трансферы за 10 лет.

Как стало известно The Athletic, «Манчестер Юнайтед» предстоит выплатить 319 млн фунтов в качестве трансферных платежей за уже подписанных игроков. Минимум 154 миллиона необходимо заплатить в течение года.

Для покупок у клуба есть кредитная линия, позволяющая получить до 300 млн фунтов в любой момент, когда ему не хватает денег.

У клуба наблюдается снижение финансовых показателей, сальдо операционного денежного потока за прошлый сезон составило 118 млн фунтов, что ниже доковидных показателей более чем в два раза – 264 млн фунтов за сезон-2018/19.

Отмечается, что на конец сентября 2024 года на банковском балансе «Манчестер Юнайтед» находилось 149,6 млн фунтов. Однако эти средства получены либо через краткосрочные кредиты, либо через целевые инвестиции Джима Рэтклиффа на модернизацию «Олд Траффорд» и базы команды.

Еще одним пунктом ранее существовавших расходов являются дивиденды, которые клуб перечислял с 2012 по 2022 год. «Манчестер Юнайтед» заплатил 166 миллионов фунтов, существенную часть которых получила семья Глейзеров как мажоритарные владельцы.

Несмотря на это, команде удается избежать нарушений правил прибыльности и устойчивости. Клуб применил вычеты и вписался в лимит убытков в размере 105 миллионов фунтов за трехлетний период.

Однако при принятии финансовых решений «МЮ» приходится ориентироваться на действующие правила, чтобы не допустить их нарушения.

У «Реала» наибольший доход в сезоне-2023/24. «Ман Сити» – 2-й, «ПСЖ» – 3-й, «МЮ» – 4-й, «Барселона» – 5-я, «Ливерпуль» – 8-й (Deloitte)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
logoМанчестер Юнайтед
деньги
logoпремьер-лига Англия
logoОлд Траффорд
Глейзеры
финансовый фэйр-плей
бизнес
Джим Рэтклифф
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