  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • До 30 лет тюрьмы грозит женщине, плеснувшей кислотой в лицо Висса в 2021-м. Обвиняемая пыталась похитить дочь футболиста, а затем другого ребенка и подожгла его мать – она заявила о «голосах в голове»
29

До 30 лет тюрьмы грозит женщине, плеснувшей кислотой в лицо Висса в 2021-м. Обвиняемая пыталась похитить дочь футболиста, а затем другого ребенка и подожгла его мать – она заявила о «голосах в голове»

Во Франции судят женщину, плеснувшую кислотой в Йоана Висса.

Нападение на полузащитника «Брентфорда» произошло в июле 2021 года в период его выступлений за «Лорьян». Обвиняемая Летиция П., которой на тот момент было 32 года, ворвалась в дом футболиста и плеснула ему в лицо соляной кислотой. Она хотела похитить новорожденную дочь Висса. На следующий день Летиция проникла в дом женщины гамбийского происхождения и подожгла ее, облив бензином, с целью похитить ее маленькую дочь.

В ходе следствия удалось выяснить, что женщина хотела похитить ребенка, чтобы выдать его за своего, после случившегося за несколько месяцев до этого выкидыша, который она скрывала от партнера и близких.

Ouest-France сообщает, что с 21 по 24 января во Франции проходят слушания по уголовному делу. Летиции П. предъявлены обвинения в покушении на убийство, похищении ребенка в возрасте до 15 лет, насилия с применением оружия и вторжения в жилище – в общей сложности женщине грозит до 30 лет тюрьмы.

По словам обвиняемой, на совершение преступления ее подтолкнули «голоса в голове», которые говорили ей «взять ребенка» и уверяли, что ее «не поймают». На суде она извинилась перед Висса и другой пострадавшей.

«Когда она выплеснула на меня жидкость, я почувствовал, что она жгучая, но из-за адреналина я ничего не ощущал. Как только она ушла, я почувствовал, что все горит, и я не мог дышать.

Я полностью восстановил зрение через три-шесть месяцев. Врач сказал мне, что мне придется всю жизнь использовать капли. Я перенес операцию на оба глаза. Если бы я начал лечение позже, последствия могли бы быть серьезнее.

Через три недели я снова начал ездить на велосипеде, а затем бегать. Мне приходилось носить очки, так как я не выносил яркого света. Думаю, это повлияло на трансфер [в «Брентфорд»]. Это было учтено в ходе переговоров.

Я жду правосудия. Я хочу узнать правду. Почему мы? Почему так много лжи? Я и моя жена всю жизнь будем сталкиваться с последствиями.

Из-за этого мой трансфер сильно затянулся, я не смог поехать на предсезонную подготовку. Поскольку я прибыл очень поздно, тренер сказал мне, что команда уже сформирована. Он давал мне время адаптироваться к новому чемпионату, к новому климату. Но поскольку я не вполне здоров, то довольно легко получаю травмы», – сказал Висса на суде.

На счету Йоана 41 гол и 9 ассистов в в 133 матчах за «Брентфорд». Его подробная статистика – здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Ouest-France
logoЙоан Висса
logoБрентфорд
logoпремьер-лига Англия
logoЛорьян
происшествия
logoлига 1 Франция
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеские матчи. «Зенит» встретится со сборной Иордании, «Ростов» играет с «Согдианой», «Локо» уступил «Ульсану»
495 минут назадLive
Мареска об игровом времени Феликса и Нкунку: «Они топ-футболисты, но их проблема в том, что тренер использует одного атакующего хавбека, и это Палмер»
625 минут назад
Бителло вернется в расположение «Динамо», но продолжит переговоры об уходе
1445 минут назад
Играет в Саудовской Аравии и выигрывал ЛЧ. Узнали, кто это?
сегодня, 15:00Спецпроект
Александр Мостовой: «Зенит» может 5 футболистов продать и 10 купить. Если бы такие возможности были у «Пари НН», они бы тоже боролись»
23сегодня, 14:41
Малафеев о термине «скуф»: «Мое окружение не использует эти выражения. Я призываю своих детей образовываться и не искать модные слова в интернете, а уметь говорить на русском»
55сегодня, 14:33
«В таких условиях в стране не стоит разбрасываться такими огромными деньгами». Семенов про Луиса Энрике в «Зените»
31сегодня, 14:31
Суд постановил, что пьяный Бартон напал на жену и ударил по голове в 2021 году. Экс-игрок «Сити» отрицает обвинения, дело продолжается
10сегодня, 14:18
Радимов о воспитанниках «Зенита»: «Касадо настолько лучше играет футбол, чем наши Козлов или Вершинин? Нет. Проблема в голове! Ментально не готовы сражаться за место в составе чемпиона»
14сегодня, 14:10
Лапорта намерен придерживаться «красной линии» этим летом: игроки «Барсы», у которых останется меньше года контракта, не будут тренироваться с командой
41сегодня, 13:59
Ко всем новостям
Последние новости
Слот об игре «Ливерпуля» с «Лиллем»: «Папа сказал, что было не так увлекательно, как в других случаях. Он хотел бы почаще видеть глупые передачи, как я их называю. Фанатам трудно сохранять терпение»
11 минут назад
Магомед Адиев: «У Соболева нет обратного пути в «Спартак». Мосты сожжены»
417 минут назад
Николай Писарев: «За чем Клаудиньо брали, – он все сделал. Выиграл три чемпионства, был лучшим игроком»
430 минут назад
Ольга Смородская: «Пункт о запрете на компьютерные игры в контракте – действенный способ. Но если у человека нет головы, то и штраф не поможет»
449 минут назад
«Наполи» пытался задержать переход Коло-Муани в «Юве» из «ПСЖ». Завтра клубы сыграют в Серии А, неаполитанцы просили Кампуша отложить сделку до матча
558 минут назад
Полузащитник ПАОК Шваб после победы над «Славией»: «Для нас это был как финал. Мы сражались как сумасшедшие»
сегодня, 15:03
Шалимов о Промесе и «Спартаке»: «У меня сомнения в этой истории. Станкович молчит на эту тему – это красноречиво»
8сегодня, 14:59
Жота назвал Рюдигера, Салиба и Силву самыми сложными защитниками: «Тиаго очень умный, Вильям – сочетание интеллекта и силы, Антонио очень агрессивный»
2сегодня, 14:55
Аморим о недостатке игровой практики у Каземиро: «Выбираю футболистов по подходящим к матчу параметрам. Хочу играть в футбол, отличающийся от стиля других тренеров»
5сегодня, 14:51
Дэвис пропустит 4-6 недель. Защитник «Баварии» травмировал бедро в матче с «Фейеноордом» (Bild)
3сегодня, 14:45
Рекомендуем