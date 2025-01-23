До 30 лет тюрьмы грозит женщине, плеснувшей кислотой в лицо Висса в 2021-м. Обвиняемая пыталась похитить дочь футболиста, а затем другого ребенка и подожгла его мать – она заявила о «голосах в голове»

Во Франции судят женщину, плеснувшую кислотой в Йоана Висса.

Нападение на полузащитника «Брентфорда » произошло в июле 2021 года в период его выступлений за «Лорьян ». Обвиняемая Летиция П., которой на тот момент было 32 года, ворвалась в дом футболиста и плеснула ему в лицо соляной кислотой. Она хотела похитить новорожденную дочь Висса. На следующий день Летиция проникла в дом женщины гамбийского происхождения и подожгла ее, облив бензином, с целью похитить ее маленькую дочь.

В ходе следствия удалось выяснить , что женщина хотела похитить ребенка, чтобы выдать его за своего, после случившегося за несколько месяцев до этого выкидыша, который она скрывала от партнера и близких.

Ouest-France сообщает, что с 21 по 24 января во Франции проходят слушания по уголовному делу. Летиции П. предъявлены обвинения в покушении на убийство, похищении ребенка в возрасте до 15 лет, насилия с применением оружия и вторжения в жилище – в общей сложности женщине грозит до 30 лет тюрьмы.

По словам обвиняемой, на совершение преступления ее подтолкнули «голоса в голове», которые говорили ей «взять ребенка» и уверяли, что ее «не поймают». На суде она извинилась перед Висса и другой пострадавшей.

«Когда она выплеснула на меня жидкость, я почувствовал, что она жгучая, но из-за адреналина я ничего не ощущал. Как только она ушла, я почувствовал, что все горит, и я не мог дышать.

Я полностью восстановил зрение через три-шесть месяцев. Врач сказал мне, что мне придется всю жизнь использовать капли. Я перенес операцию на оба глаза. Если бы я начал лечение позже, последствия могли бы быть серьезнее.

Через три недели я снова начал ездить на велосипеде, а затем бегать. Мне приходилось носить очки, так как я не выносил яркого света. Думаю, это повлияло на трансфер [в «Брентфорд»]. Это было учтено в ходе переговоров.

Я жду правосудия. Я хочу узнать правду. Почему мы? Почему так много лжи? Я и моя жена всю жизнь будем сталкиваться с последствиями.

Из-за этого мой трансфер сильно затянулся, я не смог поехать на предсезонную подготовку. Поскольку я прибыл очень поздно, тренер сказал мне, что команда уже сформирована. Он давал мне время адаптироваться к новому чемпионату, к новому климату. Но поскольку я не вполне здоров, то довольно легко получаю травмы», – сказал Висса на суде.

На счету Йоана 41 гол и 9 ассистов в в 133 матчах за «Брентфорд». Его подробная статистика – здесь .