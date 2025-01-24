Овечкин забил 875-й гол в НХЛ – в пустые ворота «Сиэтла» броском из своей зоны. До рекорда Гретцки – 19 шайб
Александр Овечкин забил 875-й гол в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (3:0), поразив пустые ворота на 57-й минуте броском из своей зоны.
На счету 39-летнего россиянина стало 34 (22+12) очка в 32 играх в текущем сезоне при полезности «+16».
За карьеру в рамках регулярок на счету Овечкина 875 шайб в 1458 матчах. Он занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 в 1487).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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