Владислав Третьяк высказался об игре в хоккей на улице.

В четверг в Москве проходит пресс‑конференция, посвященная российско‑китайскому фестивалю зимних видов спорта. Он пройдет на льду реки Амур между российским городом Благовещенск и китайским Хэйхэ 22-23 февраля.

«Я с самого детства играл на натуральном льду, замерзших прудах и так далее. Чтобы вы знали, в СССР было 80 искусственных хоккейных катков, а сейчас – 700.

В советское время все дети по всей стране занимались на катках во дворах, отсюда пошла и «Золотая шайба», и все остальное. А сейчас, такое ощущение, погода не позволяет играть в хоккей на улице.

Мы можем установить коробки, но там разве что в футбол можно играть – лед долго не продержится», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк .