Владислав Третьяк: «В СССР было 80 искусственных катков, сейчас – 700. Тогда дети занимались во дворах, а сейчас погода не позволяет играть в хоккей на улице»
Владислав Третьяк высказался об игре в хоккей на улице.
В четверг в Москве проходит пресс‑конференция, посвященная российско‑китайскому фестивалю зимних видов спорта. Он пройдет на льду реки Амур между российским городом Благовещенск и китайским Хэйхэ 22-23 февраля.
«Я с самого детства играл на натуральном льду, замерзших прудах и так далее. Чтобы вы знали, в СССР было 80 искусственных хоккейных катков, а сейчас – 700.
В советское время все дети по всей стране занимались на катках во дворах, отсюда пошла и «Золотая шайба», и все остальное. А сейчас, такое ощущение, погода не позволяет играть в хоккей на улице.
Мы можем установить коробки, но там разве что в футбол можно играть – лед долго не продержится», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем