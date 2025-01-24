«Лацио» вышел в 1/8 финала ЛЕ. «Айнтрахт» – 2-й в таблице после 7 туров, «МЮ» – 4-й, «Тоттенхэм» – 6-й, «Сосьедад» – 18-й, «Рома» – 21-я
Римская команда лидирует в таблице общего этапа турнира, набрав 19 очков после 7 туров. «Орлы» гарантированно займут место в восьмерке команд, которые примут участие в 1/8 финала.
Вторую строчку занимает «Айнтрахт» с 16 баллами, третью – «Атлетик» (16). «Манчестер Юнайтед» идет четвертым с 15 баллами в активе, «Лион», «Тоттенхэм», «Андерлехт» и ФКСБ набрали по 14 очков и занимают места с 5-го по 8-е. Все эти команды сыграют как минимум в 1/16 финала в качестве сеяных, но могут и напрямую пройти в 1/8 финала вслед за римским клубом.
«Аякс» (10 баллов) расположился на 16-й позиции, «Реал Сосьедад» (10) – на 18-й, «Рома» (9) идет 21-й, «Порту» заработал 8 баллов и идет на 25-м месте – вне зоны стыковых матчей за попадание в плей-офф.
Заключительный тур общего этапа пройдет через неделю.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий