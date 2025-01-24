«Лацио» вышел в 1/8 финала ЛЕ. «Айнтрахт» – 2-й в таблице после 7 туров, «МЮ» – 4-й, «Тоттенхэм» – 6-й, «Сосьедад» – 18-й, «Рома» – 21-я

«Лацио» вышел в плей-офф Лиги Европы.

Римская команда лидирует в таблице общего этапа турнира, набрав 19 очков после 7 туров. «Орлы» гарантированно займут место в восьмерке команд, которые примут участие в 1/8 финала.

Вторую строчку занимает «Айнтрахт » с 16 баллами, третью – «Атлетик » (16). «Манчестер Юнайтед » идет четвертым с 15 баллами в активе, «Лион », «Тоттенхэм », «Андерлехт» и ФКСБ набрали по 14 очков и занимают места с 5-го по 8-е. Все эти команды сыграют как минимум в 1/16 финала в качестве сеяных, но могут и напрямую пройти в 1/8 финала вслед за римским клубом.

«Аякс» (10 баллов) расположился на 16-й позиции, «Реал Сосьедад» (10) – на 18-й, «Рома» (9) идет 21-й, «Порту» заработал 8 баллов и идет на 25-м месте – вне зоны стыковых матчей за попадание в плей-офф.

Заключительный тур общего этапа пройдет через неделю.