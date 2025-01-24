Джокович снялся с полуфинала Australian Open из-за травмы

Новак Джокович не доиграл полуфинал Australian Open.

Проиграв первый сет Александру Звереву на тай-брейке, серб снялся из-за повреждения левого бедра. Оно беспокоило его с четвертьфинала.

По ходу матча со Зверевым он принимал обезболивающие.