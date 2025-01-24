Джокович снялся с полуфинала Australian Open из-за травмы
Новак Джокович не доиграл полуфинал Australian Open.
Проиграв первый сет Александру Звереву на тай-брейке, серб снялся из-за повреждения левого бедра. Оно беспокоило его с четвертьфинала.
По ходу матча со Зверевым он принимал обезболивающие.
Опубликовал: Павел Ниткин
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